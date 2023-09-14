Украина завоевала девять медалей в четвертый день Игр непокоренных-2023

Все награды, по три каждой пробы, украинцы взяли в плавании.

Сборная Украины завоевала девять медалей в четвертый день Игр непокоренных-2023, которые проходят в немецком Дюссельдорфе.

Все награды по итогам соревновательного дня украинцы взяли в плавании: по три золота, серебра и бронзы.

Три золотых награды принес Украине военнослужащий ВСУ Назар Вознюк, победив на дистанциях 100 м и 50 м вольным стилем в классе ISC, а также на дистанции 50 м на спине.

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Парамедик Юлия Паевская (Тайра) завоевала серебро на дистанции 50 м вольным стилем в классе ISD. Серебряными призерами также стали Иван Молдун на 50 м брассом в классе ISB и сборная в составе Назара Вознюка, Александра Пономарева, Игоря Дермана и Евгения Киреенка в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Бронзовые медали завоевали Дмитрий Половьян на дистанциях 50 м на спине и брассом в классе ISB, а также Александр Будько на дистанции 50 м вольным стилем в классе ISB.

Всего на данный момент в активе украинцев 28 медалей: 9 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых.

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