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Украина во второй день Игр непокоренных завоевала четыре медали

Спортсмены продолжают собирать медали на турнире.
Сегодня, 14:50
Николай Зарицкий / Invictus Games
Николай Зарицкий / Invictus Games

В немецком Дюссельдорфе стартовали Игры непокоренных-2023.

Во второй день соревнований "желто-синие" завоевали четыре медали: 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.

Николай Зарицкий занял первое место в толкании ядра среди мужчин в классе IF1 с результатом 11.3 м. 

Владимир Гера выиграл серебро в метании диска среди мужчин в категории IF7, показав результат 10.5 метра. Максим Дмитраш также получил серебров, выступив в прыжках в длину в классе IJ5 с результатом 5.44 метра.

Бронзовую медаль завоевал Виталий Бородавко в беге на 100 метров в открытом классе IT7 среди мужчин, финишировав за 12:56.

Соревнования продлятся с 9 по 16 сентября.

Напомним, Украина в первый день Игр непокоренных завоевала шесть медалей.

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