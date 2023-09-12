Украина во второй день Игр непокоренных завоевала четыре медали

В немецком Дюссельдорфе стартовали Игры непокоренных-2023.

Во второй день соревнований "желто-синие" завоевали четыре медали: 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.

Николай Зарицкий занял первое место в толкании ядра среди мужчин в классе IF1 с результатом 11.3 м.

Владимир Гера выиграл серебро в метании диска среди мужчин в категории IF7, показав результат 10.5 метра. Максим Дмитраш также получил серебров, выступив в прыжках в длину в классе IJ5 с результатом 5.44 метра.

Бронзовую медаль завоевал Виталий Бородавко в беге на 100 метров в открытом классе IT7 среди мужчин, финишировав за 12:56.

Соревнования продлятся с 9 по 16 сентября.

Напомним, Украина в первый день Игр непокоренных завоевала шесть медалей.

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