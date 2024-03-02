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Билодид эмоционально отреагировала на попадание дрона в жилой дом в Одессе

Украинская дзюдоистка эмоционально прокомментировала случившуюся ночью трагедию.
Сегодня, 12:11
Дарья Билодид / Getty Images
Дарья Билодид / Getty Images

Украинская спортсменка Дарья Билодид прокомментировала на попадание иранского дрона в многоэтажку в Одессе.

Дзюдоистка заявила об "еще одной трагической ночи".

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"Еще одна трагическая ночь в моей стране. Наш враг полностью в крови украинцев. россия - страна-террорист", - заявила Белодед.

Отметим, что в результате поражения жилого здания погибли 3 человека, среди которых один ребенок. Также было найдено восемь пострадавших.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Дарья Белодед

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