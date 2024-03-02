Харлан выиграла бронзовую медаль на Кубке мира в Афинах

Ольга Харлан не осталась без медали на этапе Кубка мира в Афинах.

После победы в 1/4 финала над двукратной чемпионкой мира Мисаки Эмури Ольга неожиданно проиграла в следующем этапе Люсии Мартин-Португиз.

В результате очень тяжелого противостояния испанская фехтовальщица оказалась сильнее (14:15).

В результате поражения Харлан поднялась лишь на третью строчку пьедестала, разделив ее с французженкой Манон Апити-Брюне.

Бронзовая медаль в Афинах стала для Ольги юбилейной десятой на Кубке мира, а всего украинка заработала уже 32 медали.

Ранее такжеМагучих выиграла серебро на ЧМ.

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