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Харлан - серебряный призер Кубка Мира

В Болгарии состоялся этап Кубка Мира по фехтованию на саблях.
Сегодня, 16:59
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В болгарском городе Пловдив проходит последний Кубок мира сезона, в котором также принимают участие представительницы женской сборной Украины в соревнованиях с саблей.

Лидер нашей команды прославленная Ольга Харлан начала соревнование по победе над россиянкой смирновой, из-за которой ее в прошлом году дисквалифицировали на чемпионате мира.

Потом были две стычки с итальянками, в которых проблем у Ольга не было - Элоиз Пассаро победила 15:7, а Розеллу Грегорио - 15:5.

В четвертьфинале Харлан прошла Элизабет Тартаковски из США (15:8), а в 1/2 финала сошлась с японкой Мисаки Эмурой. Эта встреча была тяжелее, чем предыдущие. Хотя украинка и вела в счете 14:10, соперница смогла сократить до минимума, но 15-й удар все же последовал за нашей звездной фехтовальщицей.

В финале противостояла Ольге француженка Сара Бальзер, сразу завладевшая инициативой. После первых 15 раундов Харлан уступала 4:11, и хотя следующие три раунда она выиграла, полноценный камбэк сделать не удалось.

Финал

Сара Бальзер (Франция) – Ольга Харлан (Украина) 15:8

Что касается других украинских саблисток, то Юлия Бакастова вылетела на стадии 1/32 финала, равно как и Елена Кровацкая с Алиной Комащук, а вот Виктория Коротченко проиграла представительнице Алжира еще в предыдущем раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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