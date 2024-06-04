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Харлан сделала заявление касаемо своей карьеры после Олимпиады-2024

Украинская спортсменка акцентирует внимание на своем возрасте.
Сегодня, 12:25
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Фехтовальщица Ольга Харлан выступила с заявлением касаемо своего будущего в спорте после Олимпиады-2024 в Париже.

"Это очень сложный вопрос, но я думаю, что остановлюсь на время после Парижа. Это будут мои пятые Олимпийские игры, вы знаете, что наш возраст считается по олимпийским циклам и мне будет 34 года.

Это не так много, но фехтование всегда занимало все мое время, я отдала ему свою жизнь ради достижения своих целей. Когда вы так долго занимаетесь профессиональным спортом, ваше тело страдает, это не может длиться так долго".

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"Мне нужно позаботиться о себе, я не хочу вставать с кровати в 50 лет и ничего не уметь. Я хочу состариться, я хочу создать семью, я тоже хочу жить другой жизнью", - сказала Харлан в интервью As.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Олимпиада 2024

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