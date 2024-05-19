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Украина завоевала первое командное "золото" в сезоне на Кубке мира по фехтованию

При этом по ходу турнира состоялась личная вендетта Ольги Харлан.
Вчера, 23:15
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, в болгарском Пловдиве прошел этап Кубка мира по фехтованию на саблях сезона-2023/24.

В рамках 1/8 финала украинская команда, которую представляли Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, одолела команду Алжира 45:35.

На следующей стадии украинки встретились с американками, которые также капитулировали (45:38).

В полуфинале на пути украинских фехтовальщиц стояла сильнейшая команда мирового рейтинга - Франция, в составе которой выступала Сара Бальцер, лидер личного зачета.

Она же днем ранее помешала Харлан завоевать золотую медаль одиночного турнира. В этот раз Ольга взяла реванш, а Украина победила в противостоянии 45:38.

В финале Украина сошлась с Испанией, которая и создала больше проблем, чем все предыдущие команды.

Большую часть финала украинки вели в счете, но перед заключительной, девятой дуэлью испанские фехтовальщицы завладели преимуществом 37:40.

К счастью, Харлан сумела оформить камбек и выиграть матч со счетом 45:43, принеся тем самым Украине золотые медали.

Как сообщает Суспільне, это "золото" стало для украинской команды первым с мая 2023 года.

Напомним, что Украина заработала лицензию на командные выступления на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

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