Украинская команда саблисток взяли серебро на этапе Кубка мира в Афинах

Это почти гарантировало нашей команде лицензию на ОИ.

Команда украинских саблисток вернулась домой с серебряной медалью с Кубка мира по фехтованию в Афинах.

Команда, состоящая из Ольги Харлан, Юлии Бакастовой, Елены Кропивницкой и Алины Комащук, уступила в финале француженкам.

Девушки начали с 1/8 финала, где разгромили Китай, затем были Венгрия и Болгария, которые также были пройдены довольно легко.

А вот финал оказался очень трудным, с самого старта украинки уступили 10 очков, и более не сумели вернуть себе преимущество.

В любом случае, серебро почти гарантирует нам лицензию на Олимпийские игры. Достаточно будет попасть в топ-4 на этапе в Брюсселе.

Ранее также Ольга Харлан выиграла в Афинах бронзу.

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