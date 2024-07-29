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"Для меня золотая": Харлан поделилась эмоциями после бронзовой медали на Олимпиаде

Свою победу спортсменка посвятила Украине и украинцам.
Вчера, 23:28
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Теперь уже бронзовая призерка Олимпиады в Париже Ольга Харлан поделилась эмоциями после победы.

Напомним, украинка сумела камбекнуть в матче за бронзовые медали по фехтованию на сабле и завоевать первую для Украины награду.

"Совсем другая медаль, она бронзовая, но для меня золотая. Какая бы медаль ни была, она для меня золотая. Потому что при тех кондициях, учитывая то, где сейчас находится наша страна, через что мы проходим, через что проходит каждый спортсмен, который здесь представляет нашу страну... Это не передать просто. Это очень тяжело.

Не знаю, что я сделала. Это просто не передать. Я посвящаю это всей Украине, друзья, это вам. Посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я посвящаю это тем спортсменам, которые не могут сюда приехать, потому что их убила росия", - цитирует Ольгу Суспильне.

Напомним, что с результатами и расписанием наших фехтовальщиц на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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