Парвиз Насибов на еще 10 украинцев завоевали медали на турнире в Нью-Йорке

В Нью-Йорке, США, состоялся турнир по греко-римской борьбе Bill Farrell Memorial, на котором принимала участие и сборная Украины.

Наша команда привезла из Америки 11 медалей, среди прочих золото завоевал и звездный Парвиз Насибов.

Золотые медали:

Виктор Петрик (63 кг)

Максим Лю (67 кг)

Парвиз Насибов (72 кг)

Ирфан Мирзоев (77 кг)

Артур Овсепян (87 кг).

Серебряные медали:

Александр Грушин (67 кг)

Игорь Бычков (77 кг)

Владимир Яковлев (82 кг)

Владленный «Козлюк» (97 кг).

Бронзовые медали:

Сергей Омелин (97 кг)

Михаил Вишнивецкий (130 кг).

Напомним, что Парвиз Насибов летом стал серебряным призером Олимпийских игр[[/link_local]], которые проходили в столице Франции Париже.

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