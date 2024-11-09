Парвиз Насибов на еще 10 украинцев завоевали медали на турнире в Нью-Йорке
Украинцы возвращаются с крутой коллекцией наград.
В Нью-Йорке, США, состоялся турнир по греко-римской борьбе Bill Farrell Memorial, на котором принимала участие и сборная Украины.
Наша команда привезла из Америки 11 медалей, среди прочих золото завоевал и звездный Парвиз Насибов.
Золотые медали:
- Виктор Петрик (63 кг)
- Максим Лю (67 кг)
- Парвиз Насибов (72 кг)
- Ирфан Мирзоев (77 кг)
- Артур Овсепян (87 кг).
Серебряные медали:
- Александр Грушин (67 кг)
- Игорь Бычков (77 кг)
- Владимир Яковлев (82 кг)
- Владленный «Козлюк» (97 кг).
Бронзовые медали:
- Сергей Омелин (97 кг)
- Михаил Вишнивецкий (130 кг).
Напомним, что Парвиз Насибов летом стал серебряным призером Олимпийских игр[[/link_local]], которые проходили в столице Франции Париже.
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