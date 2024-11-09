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Парвиз Насибов на еще 10 украинцев завоевали медали на турнире в Нью-Йорке

Украинцы возвращаются с крутой коллекцией наград.
Сегодня, 18:08
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facebook.com/greco.rome/

В Нью-Йорке, США, состоялся турнир по греко-римской борьбе Bill Farrell Memorial, на котором принимала участие и сборная Украины.

Наша команда привезла из Америки 11 медалей, среди прочих золото завоевал и звездный Парвиз Насибов.

Золотые медали:

  • Виктор Петрик (63 кг)
  • Максим Лю (67 кг)
  • Парвиз Насибов (72 кг)
  • Ирфан Мирзоев (77 кг)
  • Артур Овсепян (87 кг).

Серебряные медали:

  • Александр Грушин (67 кг)
  • Игорь Бычков (77 кг)
  • Владимир Яковлев (82 кг)
  • Владленный «Козлюк» (97 кг).

Бронзовые медали:

  • Сергей Омелин (97 кг)
  • Михаил Вишнивецкий (130 кг).

Напомним, что Парвиз Насибов летом стал серебряным призером Олимпийских игр[[/link_local]], которые проходили в столице Франции Париже.

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