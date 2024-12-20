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Харлан получила от НОК специальную награду от НОК

Фехтовальщица стала Спортивным символом единства.
Сегодня, 17:54
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

НОК Украины опубликовал результаты голосования за лучшего спортсмена года.

Кроме того, экспертная комиссия решила наградить фехтовальщицу Ольгу Харлан специальной наградой.

Олимпийскую чемпионку официально наградили званием Спортивного символа единства за заслуги перед Украиной и мировой общественностью.

Как пишет НОК, Харлан была награждена за "за поступки, которые вызвали восхищение мирового спортивного сообщества своей преданностью обществу и влиянием на формирование ценностей!"

Официальная церемония вручения наград состоится 23 декабря.

Ранее также НОК назвал лучших спортсменов года.

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