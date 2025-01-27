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Бежура завоевала первую медаль в карьере на уровне Гран-при по фехтованию

Украинка успешно выступила в Давосе.
Сегодня, 09:54
Джоан Фейби Бежура / Getty Images
Джоан Фейби Бежура / Getty Images

Украинская шпажистка Джоан Фейби Бежура завоевала первую медаль в новом сезоне.

Спортсменка завершила турнир в Давосе с бронзовой медаль. Интересно, что для Бежуры это первая награда на уровне Гран-при.

На пути к медали Джоан выбила другую украинку Яну Шемякину, а также одолела двукратную чемпионку мира Сон Се Ра.

За выход в финал Бежуре противостояла призерка предыдущего Кубка мира Кейлин Сен Ян Се. К сожалению, одолеть представительницу Гонконга не удалось, 11:14 не в пользу украинки.

Ранее также Ярослава Магучих анонсировала первый турнир со своим участием.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фейби Бежура

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