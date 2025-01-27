Бежура завоевала первую медаль в карьере на уровне Гран-при по фехтованию
Украинка успешно выступила в Давосе.
Украинская шпажистка Джоан Фейби Бежура завоевала первую медаль в новом сезоне.
Спортсменка завершила турнир в Давосе с бронзовой медаль. Интересно, что для Бежуры это первая награда на уровне Гран-при.
На пути к медали Джоан выбила другую украинку Яну Шемякину, а также одолела двукратную чемпионку мира Сон Се Ра.
За выход в финал Бежуре противостояла призерка предыдущего Кубка мира Кейлин Сен Ян Се. К сожалению, одолеть представительницу Гонконга не удалось, 11:14 не в пользу украинки.
Ранее также Ярослава Магучих анонсировала первый турнир со своим участием.
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