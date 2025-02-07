Станкевич выиграл первую за три года медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

Украинский фехтовальщик Владимир Станкевич завершил с медалью этап Кубка мира по фехтованию в Хайденхайме.

В основную сетку кроме Станкевича вышли также Роман Свичкар и Никита Кошман, однако до финала пробился только Владимир, одолев 16-го номера рейтинга.

Победная серия Станкевича завершилась в матче за выход в финал. Украинец проиграл итальянцу ди Вероле 12:15 и заработал бронозовую медаль.

Отметим, что это третья медаль Владимира на уровне Кубка мира, а также первая за три года. В последний раз на подиуме Станкевич был в 2022 году, выиграв золото на этапе в Тбилиси.

Ранее также Ярослава Магучих выиграла свое очередное золото.

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