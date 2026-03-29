Украинский боец сумел победить Михала Пезду

Во втором раунде бой для Пезду закончился досрочно.

Накануне прошёл поединок на турнире Babilon MMA 57, в котором в октагоне встретились украинец Арли Камбило и поляк Михал Пезда.

Украинский боец досрочно победил соперника: Камбило атаковал на протяжении всего поединка, и это принесло результат уже во втором раунде.

Арли без проблем нокаутировал Пезду во втором раунде, позже представитель Польши признал своё поражение техническим нокаутом.

Отметим, что теперь статистика украинского бойца после этой победы составляет 6-1.

