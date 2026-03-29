Украинский боец сумел победить Михала Пезду
Во втором раунде бой для Пезду закончился досрочно.
Накануне прошёл поединок на турнире Babilon MMA 57, в котором в октагоне встретились украинец Арли Камбило и поляк Михал Пезда.
Украинский боец досрочно победил соперника: Камбило атаковал на протяжении всего поединка, и это принесло результат уже во втором раунде.
Арли без проблем нокаутировал Пезду во втором раунде, позже представитель Польши признал своё поражение техническим нокаутом.
Co za rzut w wykonaniu Arliego Kambilo!@ArtnoxArtur @BabilonMMA #BabilonMMA57 pic.twitter.com/24cbW9iOgf— Świat MMA (@swiat_mma) March 27, 2026
Отметим, что теперь статистика украинского бойца после этой победы составляет 6-1.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!