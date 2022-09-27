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Первая в истории: украинка из UFC начала сотрудничество с Playboy

Ранее никто из ростера данной спортивной организации не соглашался на подобное партнерство.
Сегодня, 19:54
Марина Мороз / https://www.instagram.com/maryna_moroz_ufc/
Марина Мороз / https://www.instagram.com/maryna_moroz_ufc/
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Украинский боец UFC Марина Мороз начала сотрудничество с известным мужским журналом Playboy.

Стоит отметить, что она стала первой действующей участницей ростера UFC, которая отважилась на подобное. Об этой новости Марина объявила, опубликовав пост у себя в Instagram.

"Рада сообщить, что я стану первым бойцом UFC на развороте журнала Playboy! Не могу дождаться, чтобы стать партнером такого культового бренда с одеждой, активностями, а теперь и платформой, на которой есть весь мой эксклюзивный контент".

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Свой следующий поединок в промоушене Марина Мороз проведет 19 ноября. Ее оппоненткой станет представительница Бразилии Дженнифер Майя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина UFC MMA playboy Марина Мороз
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