Первая в истории: украинка из UFC начала сотрудничество с Playboy
Ранее никто из ростера данной спортивной организации не соглашался на подобное партнерство.
Украинский боец UFC Марина Мороз начала сотрудничество с известным мужским журналом Playboy.
Стоит отметить, что она стала первой действующей участницей ростера UFC, которая отважилась на подобное. Об этой новости Марина объявила, опубликовав пост у себя в Instagram.
"Рада сообщить, что я стану первым бойцом UFC на развороте журнала Playboy! Не могу дождаться, чтобы стать партнером такого культового бренда с одеждой, активностями, а теперь и платформой, на которой есть весь мой эксклюзивный контент".
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Свой следующий поединок в промоушене Марина Мороз проведет 19 ноября. Ее оппоненткой станет представительница Бразилии Дженнифер Майя.