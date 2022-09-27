Уиттакер: Знаю, что у меня будет еще один бой с Адесаньей

Боец UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался касемо боя с чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

"Я нацелен на титульный бой. Всегда был нацелен и всегда буду, единственный путь – наверх. Я сторонник прогресса и всегда хочу двигаться вперед.

Кто бы ни был чемпионом, кто бы ни стоял выше меня в рейтинге, это – моя следующая цель.

Знаю, что у меня будет еще один бой с Иззи, а если он лишится титула, то я точно получу еще один шанс оспорить титул.

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Несомненно, мы с Исраэлем еще встретимся. Будет глупо не устроить этот матч, потому что всех остальных я просто разбираю на части.

И особенно учитывая то, как закончился второй поединок – с тех пор, как Адесанья стал чемпионом, я в этом весе был ближе всех к победе над ним", – сказал Уиттакер в интервью MMA Fighting.

Напомним, австралиец дрался с Адесаньей дважды и в двух боях потерпел поражение.