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"Украинская девушка": Марина Мороз из UFC примерила патриотическое бикини

"Железная леди" из Украины умеет заставить отвиснуть челюсть не только ударами и киками.
Сегодня, 11:12
Марина Мороз / https://www.instagram.com/maryna_moroz_ufc/
Марина Мороз / https://www.instagram.com/maryna_moroz_ufc/

Марина Мороз дебютировала в UFC 11 апреля 2015 года с победы над Джоанн Калдервуд. С того момента она неизменно участвует в боях известного промоушена.

Однако в свободное время от нанесения увечий соперницам украинка, которая сотрудничает с Playboy, радует своих подписчиков в Instagram горячими фото.

В этот раз Марина опубликовала фото в довольно патриотическом бикини желто-синего цвета.

"Украинская девушка", - с таким хэштегом Мороз опубликовала пост.

К сожалению, недавно Марина Мороз прервала свою трехматчевую серию побед, уступив единогласным решением судей Дженнифер Майя - теперь на счету украинки 11 побед и 4 поражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина UFC Марина Мороз

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