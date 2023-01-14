"Украинская девушка": Марина Мороз из UFC примерила патриотическое бикини

"Железная леди" из Украины умеет заставить отвиснуть челюсть не только ударами и киками.

Марина Мороз дебютировала в UFC 11 апреля 2015 года с победы над Джоанн Калдервуд. С того момента она неизменно участвует в боях известного промоушена.

Однако в свободное время от нанесения увечий соперницам украинка, которая сотрудничает с Playboy, радует своих подписчиков в Instagram горячими фото.

В этот раз Марина опубликовала фото в довольно патриотическом бикини желто-синего цвета.

"Украинская девушка", - с таким хэштегом Мороз опубликовала пост.

К сожалению, недавно Марина Мороз прервала свою трехматчевую серию побед, уступив единогласным решением судей Дженнифер Майя - теперь на счету украинки 11 побед и 4 поражения.