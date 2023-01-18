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Джонс: Нганну кажется страшнее, чем Ган

Американец хотел бы сразиться с бывшим чемпионом.
Сегодня, 11:55
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о бое с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

"Фрэнсис кажется страшнее, чем Ган. В США Нганну знают лучше. Было бы здорово забрать чемпионский пояс именно у Фрэнсиса.

Хотя для меня больше всего значит бой против Стипе Миочича, потому что Стипе величайший тяжеловес в истории. Но сейчас я не смотрю дальше боя с Ганом.

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Моя цель: победить Гана, а затем побить Миочича. После этого начнем обсуждать с UFC, что дальше. Гарантирую фанатам еще как минимум два боя от меня", – сказал Джонс в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Джонса и Гана 4 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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