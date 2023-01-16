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Миочич заявил о намерении подраться с победителем пары Джонс - Ган

Хорват готов вновь вернуться в октагон.
Сегодня, 18:30
Стипе Миочич / Getty Images
Стипе Миочич / Getty Images

Топовый боец тяжелого веса UFC Стипе Миочич высказался о бое между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом за титул чемпиона дивизиона.

"4 марта – мне нравится. Подерусь с победителем в июле", – написал Миочич в твиттере.

Напомним, Джонс и Ган подерутся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Что касается Миочича, в последний раз он дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился титула чемпиона дивизиона.

Ранее сообщалось, что Эдвардс и Усман проведут реванш на UFC 286.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Стипе Миочич

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