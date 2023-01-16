Миочич заявил о намерении подраться с победителем пары Джонс - Ган
Хорват готов вновь вернуться в октагон.
Топовый боец тяжелого веса UFC Стипе Миочич высказался о бое между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом за титул чемпиона дивизиона.
"4 марта – мне нравится. Подерусь с победителем в июле", – написал Миочич в твиттере.
March 4th - I like it.— Stipe Miocic (@stipemiocic) January 15, 2023
I got winner in July.
Напомним, Джонс и Ган подерутся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.
Что касается Миочича, в последний раз он дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился титула чемпиона дивизиона.
Ранее сообщалось, что Эдвардс и Усман проведут реванш на UFC 286.