Миочич заявил о намерении подраться с победителем пары Джонс - Ган

Топовый боец тяжелого веса UFC Стипе Миочич высказался о бое между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом за титул чемпиона дивизиона.

"4 марта – мне нравится. Подерусь с победителем в июле", – написал Миочич в твиттере.

March 4th - I like it.



I got winner in July. — Stipe Miocic (@stipemiocic) January 15, 2023

Напомним, Джонс и Ган подерутся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Что касается Миочича, в последний раз он дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился титула чемпиона дивизиона.

Ранее сообщалось, что Эдвардс и Усман проведут реванш на UFC 286.