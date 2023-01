Эдвардс и Усман проведут реванш на UFC 286

Чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс подерется с Камару Усманом за чемпионский пояс. Об этом сообщает президент UFC Дана Уайт.

Бой состоится на UFC 286 в Лондоне. Турнир состоится 18 марта.

Leon Edwards x Kamaru Usman 3 for the welterweight title is a done deal for March 18 in London, per Dana White.



Co-main event for that card will be Justin Gaethje x Rafael Fiziev.