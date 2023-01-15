Возвращение легенды: Джон Джонс подписал с UFC новый контакт, получив титульный бой

Американец подерется за чемпионство в тяжелом весе.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс подписал с организацией новый контракт. Об этом заявил глава промоушена Дана Уайт.

Легенда ММА заключил договор с UFC на 8 боев. Помимо этого, 5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный пояс в тяжелом весе.

Напомним в последний раз Джонс выходил в октагон в 2020 году, победив Доминика Рейеса и защитив титул в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в тяжелом весе лишился титула и покинул организацию.