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Украинец Потеря одержал победу в UFC над бывшим чемпионом

Игорь Потеря провел второй бой в UFC.
Сегодня, 04:50
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

В рамках очередного шоу главного ММА-промоушена в мире UFC 283 состоялся поединок с участием украинца Игоря Потери (19-3).

Соперником 26-летнего бойца стал легендарный бывший чемпион Pride и UFC – бразилец Маурисиу Руа (27-13-1), выступавший сегодня перед родными болельщиками, а этот поединок стал для него последним в карьере.

Стартовали бойцы очень спокойно, присматриваясь друг к другу, но когда таймер прошел одну минуту, Руа хорошо попал по лицу украинца, но Потеря удержался и продолжил бой. В середине первого раунда 41-летний бразилец в одном из моментов потерял равновесие, но сетка помогла ему удержаться на ногах.

А за минуту до конца первого раунда Потеря попал по "Сегуну" правым боковым, после чего пошел "добывать" Руа и заставил рефери остановить бой. Таким образом, украинский боец одержал первую победу в рамках UFC. После официального оглашения результатов Потеря в знак уважения ста перед соперником на колени и поблагодарил его за бой.

На ISPORT доступен календарь предстоящих поединков из мира смешанных единоборств.


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