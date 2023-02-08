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Джон Джонс поделился планами на грядущие бои

Американец готов провести пару поединков подряд.
Сегодня, 16:23
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что хочет подраться со Стипе Миочичем.

"Я нацелен на бой со Стипе Миочичем. Для меня этот бой важнее всего. В тяжелом весе много парней, но для меня лично, для моего наследия, победить величайшего тяжеловеса всех времен – это значит для меня намного больше.

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Когда мы подеремся? Надеюсь, я выйду после боя с Сирилом Ганом без серьезных травм, но я бы хотел вернуться как можно скорее. Хочу провести два-три боя за год в зависимости от того, как все сложится", – сказал Джонс в интервью MMA Fighting.

Напомним, бой Джонс - Ган состоится 5 марта и возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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