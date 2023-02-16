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Джонс высказался о предстоящем бое против Гана

Американец не боится поединка с тяжеловесом.
Сегодня, 17:55
Джонс и Нганну / mmajunkie.com
Джонс и Нганну / mmajunkie.com

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о своем сопернике Сириле Гане.

"Ган – лучший ударник? Нет. Тиаго Сантос, Лиото Мачидо... Список можно продолжать. Я дрался со многими парнями, которые неплохо держались на ногах.

У меня были соперники с очень пугающей нокаутирующей мощью с одного удара. Я чувствую себя комфортно, к тому же это точно не будет поединок по кикбоксингу.

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Сейчас я чувствую себя быстрее и более взрывным. У меня определенно есть нокаутирующая мощь, которой не было раньше", – сказал Джонс в интервью BJPenn.

Напомним, бой Джонс - Ган за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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