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Сехудо дал прогноз на бой Джонс - Ган

Тренер американца не сомневается в успехе своего подопечного.
Сегодня, 10:43
Джонс и Сехудо / Getty Images
Джонс и Сехудо / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на бой тяжеловесов Джона Джонса против Сирила Гана.

"Я искренне и всем сердцем верю, что Джон Джонс не просто победит Сирила Гана, а нокаутирует его или заставит сдаться.

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Не думаю, что этот бой продлится дольше трех раундов", – сказал Сехудо в интервью SportsKeeda.

Напомним, бой Джонс - Ган за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Генри Сехудо

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