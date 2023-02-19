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Четыре золота среди семи наград: Украинцы успешно выступили на чемпионате мире по ММА

Турнир в Белграде закончился весьма удачно для наших спортсменов.
Вчера, 22:10
Александр Гуляев / mmapro.com.ua
Александр Гуляев / mmapro.com.ua

В Белграде прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам. В рамках данного турнира украинские спортсмены выиграли семь наград.

Представители Украины завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионами мира среди молодежи стали: Анастасия Голинко (весовая категория – 56,7 кг); Александр Гуляев (70,3 кг); Иван Ющенко (77,1 кг). Роман Кизюк (93 кг) – среди взрослых.

Серебро в весовой категории 70,3 кг среди взрослых завоевал Иван Курелару.

Бронзовые медали выиграли Андрей Мисюка (65,8 кг, юниор) и Солтана Велиева (65,8 кг, взрослые).

Источник: mmapro.com.ua

Источник: mmapro.com.ua

Ранее сообщалось, что украинец Потеря одержал победу в UFC над бывшим чемпионом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина MMA чемпионат мира

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