Четыре золота среди семи наград: Украинцы успешно выступили на чемпионате мире по ММА
Турнир в Белграде закончился весьма удачно для наших спортсменов.
В Белграде прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам. В рамках данного турнира украинские спортсмены выиграли семь наград.
Представители Украины завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Чемпионами мира среди молодежи стали: Анастасия Голинко (весовая категория – 56,7 кг); Александр Гуляев (70,3 кг); Иван Ющенко (77,1 кг). Роман Кизюк (93 кг) – среди взрослых.
Серебро в весовой категории 70,3 кг среди взрослых завоевал Иван Курелару.
Бронзовые медали выиграли Андрей Мисюка (65,8 кг, юниор) и Солтана Велиева (65,8 кг, взрослые).
Ранее сообщалось, что украинец Потеря одержал победу в UFC над бывшим чемпионом.