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Джон Джонс назвал причину ухода из полутяжелого дивизиона

Американец больше не боялся никого в своем весе.
Сегодня, 17:52
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о причинах перехода в тяжелый дивизион.

"Я перестал изучать записи боев и начал относиться ко всему, как к рутине. Страх пропал – я перестал бояться этих парней.

Меня не устраивала зарплата. При этом мне противостояли такие парни, как Доминик Рейес, который мечтал о поединке со мной с колледжа и был неизвестен широкой публике.

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Поэтому хотелось чего-то большего. Я хотел снова нервничать перед боями, снова испытывать страх. Думаю, страх – это здорово. Теперь я чувствую себя прежним перед дебютом в тяжелом весе", – сказал Джонс в интервью BJPenn.

Напомним, 5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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