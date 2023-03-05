Украинец из UFC устроил битву взглядов с Morgenstern

Украинский боец Игорь Потеря вляпался в очередной скандал с участием росиян.

Украинец посетил концерт Morgenstern в Варшаве, а после этого устроил битву взглядов с росийским исполнителем.

Український боєць UFC Ігор Потєря з російським виконавцем Моргенштерном на його концерті в Польщі pic.twitter.com/Ar4fXLMqpa — Ukraine Boxing 🇺🇦 (@boxing_tribuna) March 5, 2023

Стоит отметить, что рэперу запрещен въезд в Украину, а годом ранее он покинул и росию. Однако поводом стала не террористическая война, а дело о распространении и пропаганде наркотиков.

Напомним, что в январе этого года Потеря уже оказывался в центре скандала, когда фанатам ММА не понравился его танец над поежденным Маурисиу Руа.