Потеря раскрыл неожиданную причину паузы в карьере под эгидой UFC

28-летний Игорь Потеря объяснил причину взятой паузы в выступлениях в элитном бойцовском чемпионате. Он, по крайней мере, временно покинул ростер организации.

"Как я говорил раньше, мне нужно взять паузу и восстановиться. А для этого восстановления мне понадобятся хирургические вмешательства и запрещенные препараты, а поскольку UFC не может ждать с поединками и антидопинговая компания запрещает принимать определенные препараты, мое решение было покинуть ростер, чтобы дать себе пора все взвесить и многое изменить", – написал украинец в Telegram.

По словам Поттери, у него были альтернативные предложения, но раскрывать их детали не имеет права. Ближайшей же задачей боец ​​определил восстановление здоровья, а дальше – передышку от более чем десятилетних ежедневных тренировок. Отдельно он пообещал в это время вести онлайн-дневник.

Напомним, ранее Мераб Двалишвили заработал солидный гонорар за избиение россиянина.

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