Нах** Потерю, я с друзьями его ненавидим: фанаты обозлились на украинца после победы в UFC

Украинский боец UFC Игорь Потеря в своем втором бою в организации смогодолеть легендарного Маурисиу Руа уже в первом раунде, заставив рефери остановить поединок. Для 41-летнего бразильца это было последнее сражение в карьере.

Через секунды после своей победы 26-летний украинец прямо в октагоне исполнил танец победителя, который не понравился фанатам.

"Слушайте, мне безразлично на Маурисиу "Сегуна" Руа, но ради Бога, Игорь Потеря - это дурак, потому что устроил этот праздник после того, как побил старую легенду в дерьмовом спектакле. Какой неприятный человек".

Look I don’t actually care about shogun. But Jesus Christ potieria is a prick for doing that celebration after beating up an old legend in what was a shit performance. What an unlikable human — Jack Della Enjoyer (@MMAprospecwatch) January 22, 2023

"Это я, когда Потеря начал танцевать свои танцы"

Me when Potieria started dancing on Shogun's grave after the fight #UFC283 pic.twitter.com/VEf4sC9Dfb — Robbie Fox (@RobbieBarstool) January 22, 2023

"Нах** Игоря Потерю, все мои приятели ненавидят Игоря Потерю. Ты должна быть настоящей стервой, чтобы танцевать над "Сегуном" и прыгать на клетку во время его последнего боя перед бразильскими фанатами. Отдай легенде определенное уважение"

fuck ihor potieria all my homies hate ihor potieria. you gotta be a real bitch to dance on shogun and jump on the cage in his retirement fight in front of Brazil. give the legend some respect asshat #UFC283 — The Batman who UFC (@tmoney2120) January 22, 2023

"После такого празднования Игорю Потере может потребоваться военное сопровождение в Бразилии"

Ihor Potieria may need a military escort off of Brazil after that celebration #UFC283 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) January 22, 2023

Одному из фанатов также не понравилось интервью украинца после боя.

"Потеря проявил абсолютное неуважение со своими танцами после технического нокаута и интервью после боя! Имей немного уважения, придурок!"

Potieria absolutely disrespectful with his post TKO dance and post fight interview nonsense! Have some respect you jerk! #UFC283 — Late Stoppage MMA (@LateStoppageMMA) January 22, 2023

"Бразильские болельщики, наблюдающие за тем, как Игорь Потеря празднует после завершения карьеры "Сегуна", достаточно старого, чтобы быть ему отцом"

The Brazilian fans watching Ihor Potieria celebrate after finishing a version of Shogun old enough to be his father pic.twitter.com/VS1RDFOjzv — DownToTheWire (@DownToTheWire6) January 22, 2023

"Я ценю то, что Потеря пытается показать себя, но, возможно, делать это во время выхода "Сегуна" на пенсию, не лучшее время"

I appreciate Potieria trying to promote himself but maybe doing it after Shogun’s retirement right isn’t the best time #UFC283 — tick (@tickblades) January 22, 2023

Но были и фанаты, которые поддерживали украинца.

"Если вы нокаутировали кого-то, вы имеете право праздновать как угодно (и это законно). Ничего плохого в маленьком танце Потери не вижу".

Si usted noquea a alguien, usted tiene derecho a celebrar de la manera que usted desee(y sea legal).

Nada malo con el bailecito de Potieria.#UFC283 #elpugilato — EL PUGILATO (@ElPugilato) January 22, 2023

"Когда танцует Потеря - люди сходят с ума. В следующем бою Уокер делает танец долбанного червя, и он герой. Я бл*** ненавижу людей".

Potieria dances and people lose their minds. Walker does the fucking worm and he's a hero. I fucking hate people. #UFC283 — Jared Huizenga (@ManVersusMovie) January 22, 2023

Следует отметить, что после боя, на пресс-конференции Потеря повторил танец и объяснил его суть. Никнейм украинца "Дуэлянт" и после победы этим танцем он выражает уважение к сопернику, когда "стреляй" из пистолета не в него, а в воздух.

Ihor Poteira says he's a duelist and was showing Shogun respect with his post fight dance by not shooting him. Then he repeated the dance. pic.twitter.com/ObZz8dMB4n — Oscar Willis (@oscarswillis) January 22, 2023

