Потеря: Добрый вечер, мы из Украины. Я будущее UFC

Украинский боец прокомментировал свою победу над Маурисио Руа.

В рамках шоу UFC 283 свой второй бой в организации провел украинец Игорь Потеря, встречавшийся с бывшим чемпионом – бразильцем Маурисиу Руа.

26-летний боец начал сражение с ветераном спокойно, но уже на второй минуте пропустил удар. Тем не менее, в конце стартовой пятиминутки Потеря потряс "Сегуна" и в конце концов заставил судью остановить поединок.

После боя, прямо в октагоне Потеря обратился к фанатам.

"Добрый вечер, мы из Украины. Я – будущее UFC. Слава Украине, героям слава, Слава ВСУ. Украина, несенькая-родненькая, я тебя люблю".

Отметим, что бой проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. Также следует напомнить, что UFC запрещает национальную символику.

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