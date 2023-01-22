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Потеря: Добрый вечер, мы из Украины. Я будущее UFC

Украинский боец прокомментировал свою победу над Маурисио Руа.
Сегодня, 05:10
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

В рамках шоу UFC 283 свой второй бой в организации провел украинец Игорь Потеря, встречавшийся с бывшим чемпионом – бразильцем Маурисиу Руа.

26-летний боец начал сражение с ветераном спокойно, но уже на второй минуте пропустил удар. Тем не менее, в конце стартовой пятиминутки Потеря потряс "Сегуна" и в конце концов заставил судью остановить поединок.

После боя, прямо в октагоне Потеря обратился к фанатам.

"Добрый вечер, мы из Украины. Я – будущее UFC. Слава Украине, героям слава, Слава ВСУ. Украина, несенькая-родненькая, я тебя люблю".

Отметим, что бой проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. Также следует напомнить, что UFC запрещает национальную символику.

На ISPORT читатели также могут познакомиться с календарем интереснейших шоу и узнать, когда ждать различные поединки из мира ММА.


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