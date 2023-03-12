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Боец UFC, предавший Украину, открыто поддержал россию после победы над Спэнном

Крылов вновь забыл подумать, прежде чем что-то сказать.
Сегодня, 18:56
Никита Крылов / ufc.com
Никита Крылов / ufc.com

Боец UFC Никита Крылов, уроженец Красного Луча Луганской области, который предал нашу страну, после победы над американцем Райаном Спэнном на турнире UFC Vegas 71 отличился неприятным поступком.

Спортсмен после того, как услышал поддержку в адрес своего оппонента стал кричать: "россия, россия".

Напомним, после начала войны на востоке Украины Крылов перебрался жить в москву, давая различным СМИ интервью, где он говорил о ненависти украинского народа к Донбассу, а также обвинял именно Украину в начале военной агрессии.

Позднее его полемика изменилась на: "россия и Украина - это одна страна и народ". При этом, боец по-прежнему ходит с украинским паспортом, а в самом UFC он числится как украинец.

Ранее сообщалось, канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из рф на ОИ-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Никита Крылов

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