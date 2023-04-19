iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Амосов сообщил, когда планирует провести свой следующий бой

Украинец будет защищать чемпионский пояс.
Сегодня, 11:00
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin/
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin/

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) поделился планами по поводу своего следующего боя.

По словам бойца, ему нужно время на отдых и подготовку, чтобы провести поединок.

"Только начали отдыхать от последних боев. Я думаю, что можно было бы просить на сентябрь. Ну смотри, сейчас пока уехать нужно, тренироваться нормально. Сейчас мы тренируемся, делаем такую физкультуру.

У меня пожеланий по поводу соперника нет, потому что я не выбираю уже. Я защищаю пояс. Думаю, у меня будет Джейсон Джексон", - сказал Амосов в интервью YouTube-каналу ВІДДУШІВДУШУ.

Напомним, в феврале текущего года Амосов победил Сторли..


Статьи по теме

Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир
УПЛ: Ингулец примет Рух УПЛ: Ингулец примет Рух
Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Европа12:14
Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир
Украина12:10
УПЛ: Ингулец примет Рух
Лига Чемпионов12:00
Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа11:36
Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ
НХЛ11:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа11:20
Определилась судьба Забитцера в Манчестер Юнайтед
ММА11:00
Амосов сообщил, когда планирует провести свой следующий бой
Европа10:59
Ман Сити желает продлить контракт с Холандом
Бокс10:40
Промоутер Джошуа назвал условие, при котором состоится бой Усик - Фьюри
Бокс10:27
Лопес сделал прогноз на бой Хэйни-Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK