Амосов сообщил, когда планирует провести свой следующий бой

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) поделился планами по поводу своего следующего боя.

По словам бойца, ему нужно время на отдых и подготовку, чтобы провести поединок.

"Только начали отдыхать от последних боев. Я думаю, что можно было бы просить на сентябрь. Ну смотри, сейчас пока уехать нужно, тренироваться нормально. Сейчас мы тренируемся, делаем такую физкультуру.

У меня пожеланий по поводу соперника нет, потому что я не выбираю уже. Я защищаю пояс. Думаю, у меня будет Джейсон Джексон", - сказал Амосов в интервью YouTube-каналу ВІДДУШІВДУШУ.

Напомним, в феврале текущего года Амосов победил Сторли..