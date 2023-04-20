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Блейдс: Не думаю, что Нганну вернется в UFC

Камерунцу закрыты двери в лучший промоушен по ММА.
Вчера, 21:55
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Топовый тяжеловес Кертис Блейдс заявил, что не верит в возвращение Фрэнсиса Нганну в UFC.

"Не думаю, что Нганну вернется. Верю, что он получит боксерский бой – ему нужен только один, чтобы заработать 10 или 15 млн долларов. После того как ты заработал 15 млн, трудно вернуться к 800 тысячам.

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Ему не хочется иметь дело с грэпплингом – он предпочел бы просто нанести удар. Это то, что он хочет сделать. Я верю, что он получит боксерский бой, получит деньги, и ему будет хорошо всю жизнь", – сказал Блейдс в интервью MMA Fighting.

Напомним, в начале текущего года 36-летний Фрэнсис Нганну официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

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