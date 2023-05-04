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Джонс отказался от боя с Павловичем

Американец не хочет драться с ноунеймом.
Сегодня, 19:20
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался о потенциальном бое против Сергея Павловича.

"Все говорят о Сергее Павловиче. Это большой вызов для меня. Но никто не знает, кто он такой. По большому счету, Павловича вообще никто не знает.

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Возможно, UFC предложит нужную сумму, и мы сможем провести бой с Сергеем. Но прямо сейчас мне это не нужно, потому что я уже всем все доказал", – заявил Джонс в интервью Fox Sports.

Напомним, в марте американец вернулся в UFC спустя три года и в титульном бою в тяжелом весе победил Сирила Гана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс сергей павлович

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