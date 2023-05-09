Сехудо определился со своим следующим соперником

"Трипл Си" пока не думает о завершении карьеры.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо бросил в соцсетях вызов Мерабу Двалишвили.

"Все только начинается! Дана Уайт, мне нужна голова Мераба на блюде!" – написал Сехудо в твиттере.

Напомним, бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе проиграл судейским решением в бою с Алджамейном Стерлингом.

Ранее сообщалось, что Сехудо может снова завершить карьеру.