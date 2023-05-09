Сехудо определился со своим следующим соперником
"Трипл Си" пока не думает о завершении карьеры.
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо бросил в соцсетях вызов Мерабу Двалишвили.
"Все только начинается! Дана Уайт, мне нужна голова Мераба на блюде!" – написал Сехудо в твиттере.
This shit is far from over! @danawhite I want @MerabDvalishvil head on a plate! #ufcboston pic.twitter.com/ME9ygzPaJG— Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 8, 2023
Напомним, бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе проиграл судейским решением в бою с Алджамейном Стерлингом.
Ранее сообщалось, что Сехудо может снова завершить карьеру.