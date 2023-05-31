Доминирующая чемпионка UFC поделилась сроками завершения карьеры

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес высказалась о возможном завершении карьеры.

"Мне нравится заниматься этим, я люблю свою работу. Но я понимаю, что скоро придет тот день, когда я буду вынуждена уйти на пенсию.

Не знаю, готова ли я принять такое решение. Я занимаюсь любимым делом. Смогу ли я попрощаться со спортом после такого долгого пути? Не уверена.

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Я должна почувствовать, что время пришло. Должна быть готова к этому", – сказала бразильянка в интервью Middle Easy.

Напомним, турнире UFC 289 Аманда Нуньес проведет защиту пояса против Ирен Альданы.