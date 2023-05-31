iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Доминирующая чемпионка UFC поделилась сроками завершения карьеры

Нуньес готова к уходу.
Сегодня, 12:28
Аманда Нуньес / Getty Images
Аманда Нуньес / Getty Images

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес высказалась о возможном завершении карьеры. 

"Мне нравится заниматься этим, я люблю свою работу. Но я понимаю, что скоро придет тот день, когда я буду вынуждена уйти на пенсию.

Не знаю, готова ли я принять такое решение. Я занимаюсь любимым делом. Смогу ли я попрощаться со спортом после такого долгого пути? Не уверена.

Читай также: Лига пощечин UFC: Лучшие моменты финальных боев и чемпионы первого сезона

Я должна почувствовать, что время пришло. Должна быть готова к этому", – сказала бразильянка в интервью Middle Easy.

Напомним, турнире UFC 289 Аманда Нуньес проведет защиту пояса против Ирен Альданы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Аманда Нуньес

Статьи по теме

Лига пощечин UFC: Лучшие моменты финальных боев и чемпионы первого сезона Лига пощечин UFC: Лучшие моменты финальных боев и чемпионы первого сезона
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Волкановски отказался от очередного боя с Холлоуэйем Волкановски отказался от очередного боя с Холлоуэйем
Чемпион UFC в полулегком весе изъявил желание подраться с Макгрегором Чемпион UFC в полулегком весе изъявил желание подраться с Макгрегором
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы15:21
Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус
Европа15:00
Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal
Бокс14:52
"Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко
Теннис14:15
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Калинина вылетела
Европа14:08
Кипрский клуб определился с судьбой арендованного нападающего Динамо
Теннис13:56
Свитолина совершила удивительный камбэк и вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Украина13:40
Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник
Лига Европы13:36
Лига Европы-2022/23: Рома и Севилья сыграют в финале
Европа13:24
Жирона Цыганкова заключила новый контракт с тренером
Европа13:00
Бавария готова расстаться летом со своим защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK