Нуньес защитила чемпионский пояс и завершила карьеру

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес (23-5) из Бразилии одержала уверенную победу над претенденткой из Мексики Ирен Алданой (14-7).

Титульный поединок стал главным событием турнира UFC 289, который состоялся на Rogers Arena в Ванкувере, Канада.

Алдана ничего не смогла противопоставить чемпионке, и схватка получилась односторонней. Нуньес на протяжении поединка была лучше как в стойке, так и в партере, закономерно одолев соперницу.

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Судьи единогласно отдали победу бразильянке со счетом 50-44, 50-44 и 50-43.

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Сразу после турнира 35-летняя чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе объявила о завершении карьеры.

"Прекрасная ночь, чтобы завершить карьеру. Моя мама давно просила меня сделать это, она устала от боев. Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу путешествовать, проводить время с семьей. Всегда знала, что стану чемпионкой. Но два пояса - это невероятно", - заявила Нуньес.

Источник: Getty Images

Напомним, что в другом поединке UFC 289 Чарльз Оливейра одержал победу над Бенеилом Дариушем.