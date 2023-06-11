Оливейра быстро разобрался с Дариушем

Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (34-9) одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем (22-5-1).

Поединок состоялся на Rogers Arena в Ванкувере, Канада, став со-главным событием турнира UFC 289.

Источник: Getty Images

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Оливейра от начала схватки принялся оказывать давление на соперника, что принесло свои результаты. После нескольких точных ударов Дариуш оказался на настиле октагона, а бразилец бросился его добивать. Рефери принял решение остановить поединок.

Источник: Getty Images

Таким образом, Оливейра одержал победу над Дариушем техническим нокаутом уже в первом раунде.

Источник: Getty Images

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