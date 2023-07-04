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Легенда ММА Оверим объявил о завершении карьеры

Допинговая дисквалификация сыграла свою роль.
Сегодня, 15:25
Алистар Оверим / Getty Images
Алистар Оверим / Getty Images

Бывший боец UFC и победитель Гран-При К-1 в тяжелом весе Алистар Оверим объявил о завершении своей спортивной карьеры.

"Я действительно решил остановиться с боями. Я больше не рассматриваю это для себя. Это были 25 лет в боях, много всего потрясающего произошло. Но сейчас пришло время уделить внимание своему здоровью. Это моя следующая глава", — заявил тяжеловес в интервью Jon Bravo Films.

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Напомним, 43-летний нидерландец дебютировал в 1999 году и провел 67 боев (47-19, 1 N/C). Оверим также был чемпионом Strikeforce в тяжелом весе и дрался за пояс UFC.

Последний свой бой он провел по правилам кикбоксинга в октябре 2021 года в рамках турнира Glory Colissiob 4, где одержал победу единогласным решением судей над Бадром Хари. Далее боец получил бан из-за использования допинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алистар оверим

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