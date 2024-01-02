Сехудо - о боях Макгрегора в четырех разных категориях: Настоящее безумие

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался об анонсе Конора Макгрегора касаемо возвращения в октагон.

"Я уже говорил, что Конор может провести бой не только в легкой и полулегкой весовых категориях, но и в средней. Именно об этом он недавно объявил".

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"Возможно, Макгрегор хочет стать первым бойцом в истории, который сможет сказать: "Эй, я дрался в четырех разных дивизионах". Это сумасшествие. Настоящее безумие", – сказал Сехудо в интервью Sportskeeda.

Напомним, ирландец не выходил в октагон с 2021 года, когда проиграл Дастину Порье и получил тяжелую травму.

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