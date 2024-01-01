"Средний вес": Макгрегор назвал дату боя с Чендлером
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон.
Ирландец опубликовал видео в социальных сетях, заявив, что выйдет в октагон 29 июня против Майкла Чендлера.
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"Величайший камбэк в истории спорта состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. 29 июня моим соперником станет Майкл Чендлер, а бой пройдет в среднем весе", - отметил Макгрегор.
December 31, 2023
В последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги. Чендлер в ноябре 2022 года уступил Порье удушающим приемом.
Ранее Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду.
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