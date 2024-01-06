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Миочич бросил вызов новому чемпиону UFC в тяжелом весе

Бывший обладатель титула ждет встречу с новым проспектом.
Сегодня, 15:50
Стипе Миочич / Getty Images
Стипе Миочич / Getty Images

Экс-чемпион UFC Стипе Миочич высказался о потенциальном бое против Тома Аспиналла.

"Бой с Джонсом перенесли не по моей вине. Том, как только я у него выиграю, мы с тобой поговорим об объединении поясов", – написал американец в твиттере.

Напомним, в последний раз Стипе выходил в октагон еще в 2021 году, проиграв тогда свой титул Фрэнсису Нганну.

Ранее сообщалось, что временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стипе Миочич Том Аспиналл

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