Миочич бросил вызов новому чемпиону UFC в тяжелом весе

Экс-чемпион UFC Стипе Миочич высказался о потенциальном бое против Тома Аспиналла.

"Бой с Джонсом перенесли не по моей вине. Том, как только я у него выиграю, мы с тобой поговорим об объединении поясов", – написал американец в твиттере.

I have never caused a delay in the Jon fight.⁰⁰Tom, once I get this win, let’s talk to unify the belt. — Stipe Miocic (@stipemiocic) January 5, 2024

Напомним, в последний раз Стипе выходил в октагон еще в 2021 году, проиграв тогда свой титул Фрэнсису Нганну.

Ранее сообщалось, что временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!