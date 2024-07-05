Временный чемпион UFC в тяжелом весе готов подраться с другим обладателем пояса
Аспиналл бросил вызов Перейре.
Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что хочет подраться с Алексом Перейрой.
"Я очень уважаю то, что Перейра сделал в этом виде спорта".
Читай также: Алекс Перейра зрелищно нокаутировал Прохазку и остался чемпионом UFC
"Означает ли это, что я не хочу с ним драться? Нет, я очень сильно хочу провести с ним поединок... Если UFC тоже так думает, то мы это сделаем", – заявил британец в интервью talkSPORT MMA.
Напомним, действующим чемпионом в тяжелом весе является Джон Джонс. Американец должен защитить свой пояс в бою против Стипе Миочича.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!