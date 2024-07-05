Временный чемпион UFC в тяжелом весе готов подраться с другим обладателем пояса

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что хочет подраться с Алексом Перейрой.

"Я очень уважаю то, что Перейра сделал в этом виде спорта".

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"Означает ли это, что я не хочу с ним драться? Нет, я очень сильно хочу провести с ним поединок... Если UFC тоже так думает, то мы это сделаем", – заявил британец в интервью talkSPORT MMA.

Напомним, действующим чемпионом в тяжелом весе является Джон Джонс. Американец должен защитить свой пояс в бою против Стипе Миочича.

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