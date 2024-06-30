Алекс Перейра зрелищно нокаутировал Прохазку и остался чемпионом UFC
Бразилец первым же ударом во втором раунде вырубил претендента.
В ночь с 29 на 30 июня в Парадайзе (штат Невада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 303.
В главном бою в октагоне оказались Алекс Перейра (Бразилия, 10–2) и Иржи Прохазка (Чехия, 30–4–1).
Во втором раунде бразилец первым же ударом срубил своего соперника, а затем набросился добивать его. Рефери остановил поединок.
Отметим, что Перейра во второй раз нокаутировал Прохазку и сохранил звание чемпиона в лайт-хэвивейте.
В ноябре 2023 года на UFC 295 Перейра нанес сопернику хай-кик, после которого рефери остановил поединок.
Ранее сообщалось, что боец UFC дисквалифицирован до конца года из-за драки с фанатом.
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