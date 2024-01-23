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Временный чемпион UFC в тяжелом весе назвал потенциальных соперников

Британец готов к хайповому бою.
Сегодня, 21:21
Том Аспиналл / Getty Images
Том Аспиналл / Getty Images

Временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл высказался об участии в турнире UFC 300. 

"Я готов к поединку на UFC 300. До турнира осталось три месяца, а я тренируюсь два раза в день с тех пор, как провел последний бой – я в хорошей форме. Достаточно внести несколько изменений, и я буду готов к турниру".

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"Проблема в том, что у меня нет реалистичного соперника. Единственные возможные варианты – Алекс Перейра и Брок Леснар, но и с ними будет сложно договориться. Все остальные сейчас заняты, поэтому у меня связаны руки", – сказал Аспиналл в интервью OLBG.

Напомним, турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Том Аспиналл

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