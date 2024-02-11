iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайт подтвердил: Легенда UFC не примет участие в юбилейном турнире

Функционер сделал небольшой анонс.
Сегодня, 16:55
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Джон Джонс не выступит на 300-м турнире промоушена.

"За кулисами происходит так много поворотов и сумасшедших событий. Ситуация меняется каждый день. То, что происходит сейчас – настоящее безумие".

Читай также: Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком

"Нет, Джонс не выступит на турнире. Мы все еще работаем над главным событием. Но то, что я пытаюсь сделать, и то, что у меня получится, может оказаться двумя разными вещами", – сказал Essentially Sports.

Напомним, турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Дана Уайт

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Потеря озвучил амбициозную цель после дебютной победы в новом весе Потеря озвучил амбициозную цель после дебютной победы в новом весе
Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком
Блогер Джейк Пол вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Блогер Джейк Пол вызвал на бой бывшего чемпиона UFC
Помочь журналистам

Видео

Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Артета оценил крупную победу Арсенала на Вест Хэмом
Европа19:30
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа19:24
Хойлунд стал вторым самым молодым игроком АПЛ, забившим в пяти матчах подряд
Бокс19:20
Бокс: расписание боев
Украина19:11
Суперлига: Запорожье обыграло Галичину, Кривбасс был разгромлен Говерлой
Биатлон18:57
Кубок мира: Норвежцы заняли весь топ-5, Пидручный - лучший среди украинцев
Европа18:50
Нападающий Реала высказался о возможном переходе Мбаппе
Европа18:29
Ливерпуль может подписать воспитанника Манчестер Сити
Европа18:20
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Киберспорт18:10
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция финала FaZe - Spirit
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK