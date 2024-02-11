Уайт подтвердил: Легенда UFC не примет участие в юбилейном турнире

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Джон Джонс не выступит на 300-м турнире промоушена.

"За кулисами происходит так много поворотов и сумасшедших событий. Ситуация меняется каждый день. То, что происходит сейчас – настоящее безумие".

Читай также: Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком

"Нет, Джонс не выступит на турнире. Мы все еще работаем над главным событием. Но то, что я пытаюсь сделать, и то, что у меня получится, может оказаться двумя разными вещами", – сказал Essentially Sports.

Напомним, турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!