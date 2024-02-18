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Двалишвили по очкам одолел Сехудо

Судьи отдали победу грузинскому бойцу единогласным решением.
Сегодня, 07:58
Двалишвили победил Сехудо / Getty Images
Двалишвили победил Сехудо / Getty Images

Грузин Мераб Двалишвили (17-4) одержал победу над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо (16-4).

Поединок в легчайшем весе состоялся в ночь на воскресенье, 18 февраля, на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США в рамках турнира UFC 298.

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В первом раунде Сехудо удалось потрясти Двалишвили левым в голову, но тот устоял и вскоре сам отметился тейкдауном. Тем не менее в стартовом отрезке противостояния все же американец владел инициативой в партере.

Источник: Getty Images

Со второго раунда грузинский боец начал оказывать больше давления на оппонента. Он наносил много ударов, проводил тейкдауны и был успешным в борьбе.

В итоге судьи отдали победу Двалишвили единогласным решением со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

В этом поединке грузинского бойца в первом ряду поддерживал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Источник: Getty Images

Для Двалишвили эта победа стала десятой подряд в UFC, а Сехудо перед боем заявлял, что собирается завершить карьеру в случае поражения. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Генри Сехудо Мераб Двалишвили

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