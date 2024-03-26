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Президент UFC рассказал, кого считает лучшим бойцом в истории

Уайт продолжает восхвалять своего любимчика.
Сегодня, 11:22
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт рассказал, кто является лучшим бойцом в истории ММА. 

"Джонса никогда не побеждали. Он уничтожил всех в полутяжелом весе, который в то время был самой жесткой категорией в UFC и всем спорте.

Затем он перешел в тяжелый вес и легко взял там титул. Когда вы смотрите на то, что он делает за пределами октагона, то думаете: "Вау".

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"Джон Джонс, никаких споров быть не должно. Он абсолютно точно величайший. Джон никогда не проигрывал", − сказал Уайт в интервью на ютуб-канале Лекса Фридмана.

Напомним, в следующем бою Джонс подерется с Миочичем в рамках защиту своего титула в тяжелом весе.

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