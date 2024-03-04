Закат UFC или Дана Уайт и его странные решения

Не так давно компания UFC "стрельнула" в медиа пространстве благодаря прекрасной работе главы компании Даны Уайта, который лично находил ярких и сильный бойцов, умеющих делать из жестокого вида спорта настоящее шоу.

Конор Макгрегор и его хайп-машина привела в промоушен не только миллионы зрителей, но и новых представителей данной дисциплины, которые помогали поддерживать всю шумихи вокруг турниров UFC.

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При этом, в последнее время компания не может похвастаться новыми рекордами продаж PPV, ведь тот же Макгрегор уже снимается в кино, а новых "дойных коров" пока нет.

Нынешнее положение UFC показывает, что Дана Уайт постепенно теряет хватку и не может выдавать былой уровень шоу, ввиду чего фанаты по всему миру начинают переключаться на другие дисциплины.

Какие же причины этому? Их лишь несколько, однако главный виновник данного спада сейчас занимает должность главы компании.

Алекс Перейра - новый Макгрегор?

Самое актуальное и главное решение, повергнувшее в шок всех фанатов MMA - это мейн ивент для Перейры на юбилейном турнире UFC 300, который состоится уже в апреле. Фанаты негодуют в соцсетях, ведь ожидали камбэка Макгрегора, однако получили самый неинтересный бой из всех возможных.

С чего же все началось? Уайт решил как-то разнообразить средний вес UFC, где уже несколько лет несокрушимой силой был Исраэль Адесанья. Дане пришла в голову банальная, но довольно рабочая схема - найти того, кому проигрывал нигериец на заре карьеры и закинуть его в свой промоушен.

План был надежен как швейцарские часы и Адесанья потерпел довольно неожиданное поражение, улетев в нокаут, однако быстро взял реванш, заставив "уснуть" Перейру.

Уайт подумал, что надо бы такого мощного парня закинуть в другую весовую категорию и пусть он там делает свою работу. Подсунул бразильцу он только вышедшего после лазарета полутяжа Иржи Прохазку, который также был повержен за довольно короткое время. Но вот вопрос: что же дальше?

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На бумаге мы имеем почти 37-летнего бразильца-кикбоксера, который провел 40 боев в кикбоксе и 11 в ММА, при этом, как мы уже видели, "держак" данного персонажа совсем не тот, да и сам Перейра крайне скучный персонаж, который не умеет играть на камеру, при этом почти не знающий английский язык.

В итоге, Алекс, который чуть более года назад был совершенным ноунеймом, будет защищать свой пояс в полутяжелом весе против Джамала Хилла (такого же ноунейма, но из Америки). Зачем и почему именно Перейру выбрал Уайт - загадка.

Шоу пощечин - "лучший" вид спорта

Вторая причина спада UFC - новое увлечение Даны, которое сильно пользуется спросом у хардкорных фанатов жестокого и хайпового мира спорта. Иными словами, Уайт решил покорять соцсети.

Power Slap американский функционер подсмотрел у блогеров на ютубе, решив монетизировать то, что было популярно еще в 2020-21 годах. На бумаге идея смотрелась довольно неплохо, а по факту оно стало обгонять по просмотрам NBA, NHL и NFL! (По крайней мере так говорит сам Дана)

Однако представители мира ММА и бокса негодуют из-за той жестокости, которая показана в данном шоу. Алджамейн Стерлинг, Бен Аскрен и даже Райан Гарсия оставили свои комментарии после просмотра шоу.

Довольно дико. Я просто этого не понимаю.

Я ненавижу внимание к Power Slap. Такое ощущение, что нужно быть садистом, чтобы тебе это понравилось.

Power Slap — это ужасная идея. Это нужно прекратить. У нас есть возможность защититься, а у них — нет. Это тупая идея, и это даже не обсуждается.

Неизвестно, сколько еще продержится этот проект на плаву, однако видно, что он вышел на первое место у Уайта. Оно и логично: что больше приносит денег - то и развиваем. Но что делать с миром ММА? Неужели UFC пойдет на спад?

Неумение обуздать ключевых звезд UFC

Финальная часть данного разбора - мягкотелость и страх перед теми, на ком держался и держится бизнес. Рассматриваться будут лишь две ситуации: простой Макгрегора и уход Нганну.

Конор Макгрегор является главной звездой и примадонной компании. Именно этот дерзкий, техничный и крайне острый на язык ирландец привел UFC на вершину. Боец имеет солидную историю успеха, однако, после заработка солидных денег решил уйти и продвигать другие бренды, чтобы получать в десятки раз больше.

Вместо того, чтобы давать полную волю в действиях Конору, Дана Уайт должен был следить и взращивать самостоятельно звезду, которая бы приносила деньги и растила сразу несколько поколений бойцов, но функционер готов был кидать деньгами в сторону ирландца, что привело к тому, что имеем.

Макгрегор не спешит возвращаться в октагон и, по слухам, даже отказался от участия в UFC 300, ведь хочет драться с Нейтом Диазом, а не Майклом Чендлером, с которым уже подписан контракт.

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Далее поговорим о Фрэнсисе Нганну, который хотел лишь чуть больше свободы, но получил резкую критику на публику, которая вышла боком только Уайту.

Дана открыто заявлял на пресс-конференциях, что у камерунца ничего не выйдет в боксе и его удел лишь бить тех, кто слабее его в рамках октагона. А как все вышло?

Нганну покинул UFC довольно быстро присоединился к PFL, где ему дали настоящую свободу в принятии решений касаемо даты боев и даже выбор соперника, при этом, бойцу не будут мешать выступать на ринге, где он довольно успешно дебютировал.

Уайт явно кусает локти, вот можно было грести деньги лопатой, устраивая конференции под эгидой своей компании, а также запросить немалую сумму у боксерских промоушенов, что привело бы к большей популяризации проекта.

А в итоге у нас лишь постаревший и пожирневший Джон Джонс в тяжелом весе, который тормозит развитие дивизиона, запросив бой против другой легенды, но все же сбитого летчика - Стипе Миочича.

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